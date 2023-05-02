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مقتل سائق «توك توك» على يد زوج شقيقته في الوراق

كتب:

 جيهان عبد العزيز
04:49 م | الثلاثاء 02 مايو 2023
سيارة أسعاف- ارشيفية

سيارة أسعاف- ارشيفية

لقي سائق توك توك مصرعه على يد زوج شقيقته، بعد أن طعنه طعنة نافذة بالرقبة بسلاح أبيض، تمّ نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد فيه تلقيه بلاغ من مستشفى الساحل يفيد لوصول «ر. ف»، 49 سنة، سائق توك توك، ومقيم دائرة القسم مصاب بجرح قطعي بالرقبة بسلاح أبيض «كتر» وتوفي في أثناء إسعافه.

وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث رجال المباحث بالتوجه سريعًا، إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تمّ التقابل مع شقيق المتوفى والذي قرر أن زوج شقيقته تعدى عليه بسلاح أبيض وفر هارًبا، بسبب خلافات بين شقيقته وزوجها، وألقي القبض على المتهم بعد ساعات من هروبه ويدعى «ر.ز»، 41 سنة فني إلكترونيات ومقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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بقلم  جيهان عبد العزيز