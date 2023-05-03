مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو: إجراءات أمنية مكثفة بعد محاولة اغتيال الرئيس الروسي

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن الرئاسة الروسية أكدت أن القوات الأوكرانية حاولت ضرب الكرملين مساء أمس.

وأضاف أن الجيش الروسي تصدى لطائرتين بدون طيار، حاولتا مهاجمة الكرملين لافتًا إلى أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أكد عدم وجود أي إصابات جراء الحادث.

روسيا تحتفظ بحق الرد

أوضح أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أكد أن روسيا تحتفظ بحق الرد على محاولة توجيه ضربة إلى الكرملين، وفي التوقيت والمكان المناسبين لذلك.

وتابع: أن تلك المحاولة كانت تهدف إلى اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم عدم تواجد الرئيس الروسي داخل الكرملين مساء أمس، مشيرًا إلى أن جدول أعمال بوتين لن يتغير برغم تلك الهجمة.

العديد من الإجراءات الأمنية تم اتخاذها في موسكو

وأشار إلى أن هناك العديد من الإجراءات الأمنية الجديدة التي تم اتخاذها في موسكو من ضمنها منع كافة الطائرات المسيرة من التحليق فوق سماء المدينة.