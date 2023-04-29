نائب وزير الخارجية الروسي: أمريكا مهتمة باستمرار عمل سفارتها في موسكو

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، إن الولايات المتحدة مهتمة باستمرار عمل سفارتها لدى بلاده، رغم انخفاض العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وأضاف «فيرشينين» حسبما ذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية: «لدينا الكثير من المشاكل في العلاقات الثنائية.. إنها غائبة بالفعل.. علاقاتنا منخفضة للغاية، إن لم تكن عند مستوى الصفر»، مشيرا إلى أن روسيا والولايات المتحدة تتبادلان المخاوف وتنظران في المشاكل في العلاقات الثنائية.

وتابع الدبلوماسي الروسي: «أستطيع أن أقول إن الأمريكيين مهتمون بالحفاظ على عمل سفارتهم في موسكو».

وقال: «نحن نعمل على مبدأ المعاملة بالمثل الكاملة.. إذا جرى اتخاذ بعض التحركات غير الودية تجاه روسيا في العلاقات الثنائية، فإن الجانب الأمريكي سيحصل بالضبط على نفس الرد».