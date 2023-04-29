روسيا: استيلاء بولندا على مدرسة تابعة لنا في وارسو عمل «عدائي»

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها سترد بقسوة على استيلاء الشرطة البولندية على مدرسة السفارة الروسية في وارسو، واصفة هذه التصرفات بـ«العدائية».

وقالت الخارجية الروسية، في بيان اليوم السبت، «إن مثل هذه الخطوة السيئة من قبل وارسو، التي تتجاوز إطار التواصل الحضاري بين الدول، لن تبقى دون رد فعل صارم».

تصرفات عدائية

وأضافت: «موسكو تعتبر هذه الأعمال العدائية انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وتعديًا آخر على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في بولندا».

وكانت السفارة الروسية في بولندا، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الشرطة البولندية اقتحمت مدرسة تابعة للسفارة الروسية وحطمت بواباتها الرئيسية، مشيرة إلى أن ممثلين عن مكتب رئيس بلدية وارسو في العاصمة وصلوا برفقة الشرطة صباح اليوم إلى المدرسة التابعة للسفارة الروسية، وطلبوا من الدبلوماسيين الروس فتح البوابة، ولكن تم رفض طلبهم.

خطوات انتقامية

ومن جانبه، أكد مستشار السفارة الروسية في بولندا، أندري أورداش، أن الجانب الروسي يعتبر جميع قرارات مصادرة المبنى غير قانونية، محذرا من اتخاذ خطوات دبلوماسية انتقامية..

وعملت السلطات الأمنية البولندية، بحسب الرواية الروسية، على كسر البوابة واقتحمت المبنى وعلقت سلسلة بقفل جديد على البوابة لمنع إخراج الممتلكات من المدرسة.