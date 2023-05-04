مواطنون في الغربية عن الحوار الوطني: تفعيل حقيقي لدور الديمقراطية

بالتزامن مع بدء أولى جلسات الحوار الوطني، عبر عدد من المواطنين بمحافظة الغربية، عن سعادتهم البالغة به، فقال الدكتور محمود البنا، بالإدارة الصحية بكفر الزيات، لـ«الوطن» إن الحوار الوطني، يتم من خلاله مناقشة قضايا المجتمع التربوية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، والهدف منه الخروج بحلول وآليات تطبق على أرض الواقع وحل لمشكلات مجتمعية من خلالها، وتكليف بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وأشار البنا إلى أن الحوار الوطني يناقش موضوعات مثل الرياضة المصرية وسيتم العمل علي سن قوانين جديدة لضبط الآليات التعامل خلال المبارايات، ووضع حلول للمشاكل التي سوف يتم مواجهاتها مثل المشاجرات بين المشجعين وتطبيق أحكام الملاعب.

وأضاف أنه إذا تم الاتفاق على ضرورة وضع قانون معين لمعالجة مشكلة ما، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضعه من خلال عرض الأمر على المجالس التشريعية .

الحوار الوطني بناء وتنمية

وأشار عباس زيان موظف ومقيم بكفر الزيات إلى أن الحوار الوطني هو برنامج أطلقه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشه قضايا المجتمع سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، ويضم نخبه، ممثلين عن المجتمع وطوائفه وأن الدولة المصرية والقيادة السياسية دائماً ما تسعى للبناء والتنمية، من أجل الجمهورية الجديدة.

وأضاف زيان، أن الحوار الوطني هو تفعيل حقيقي لدور الديموقراطية الحقيقية في التواصل بين المجتمع المدني والدولة وتوصيل وجهات نظر مشتركة للبناء والتنمية بأياد وسواعد المصريين، مشيرا إلى أنه يتمنى مناقشة قانون لعودة المباني داخل الأقاليم لفتح آفاق وفرص عمل جديدة، وزيادة معدلات الدخل لدى أصحاب المهن المعمارية، وبذلك سوف تحدث انفراجة كبيرة في هذا السوق.

الحوار الوطني فرصة للأحزاب

قال محمود علي، دكتور صيدلي، إن الحوار الوطني تم الإعلان عنه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ بداية العام الماضي، وهو يعد فرصة جيدة لجميع الأحزاب والقوى السياسية لتقديم رؤيتها الوطنية لبناء الجمهورية الجديدة، وإن الحوار الوطني يهتم بملفات وقضايا ذات اهتمام كبير للدولة المصرية، ويتسع لجميع أبناء الوطن، وأتمنى أن يناقش جميع الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتمكين الشباب ليكمل رؤية مصر في التقدم، وضع آليات تنهض بكل مايتعلق بالوطن والمواطن.