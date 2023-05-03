التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يشارك في أولي جلسات الحوار الوطني

شارك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، التي شهدت مشاركة مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، وبحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي للمؤتمر الوطني للشباب الذي يجري تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 2022 بإطلاق حوار سياسي بين كل القوى السياسية والشبابية حول أولويات العمل الوطني ورفع نتائج هذا الحوار إليه لتأخذ بعد ذلك طريقيها التشريعي والتنفيذي.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي انطلق في مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، إذ يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.