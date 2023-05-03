رئيس حزب الوفد: الهدف من الحوار الوطني تحقيق طموحات المواطن

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الحوار الوطني يطمح إلى تنفيذ فعلي للمخرجات التي تنتج عن الحوار، والأحزاب تشارك في المحاور الـ3 للحوار وقامت بتقديم العديد من المقترحات من أجل إرضاء المواطن المصري.

الحوار الوطني يطمح لتحقيق آمال المواطن

وأوضح رئيس حزب الوفد، أن الحوار الوطني وجميع المشاركين فيه من قوى سياسية مختلفة وأحزاب معارضة وموالية، وغيرهم، تطمح إلى تحقيق آمال وطموحات المواطن المصري، مؤكدا أن ذلك سيتم من خلال العمل على تحقيق إصلاح سياسي واقتصادي داخل المجتمع، والوصول لمخرجات منطقية قابلة للتطبيق الفعلي على أرض الواقع.

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

والجدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، انطلقت اليوم وسط حضور وتفاعل عدد كبير من القوى السياسية المختلفة، وكان ذلك في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك بعد مرور عام على دعوة الرئيس لإطلاق الحوار، وتم استغلال تلك الفترة من قبل الحوار وأعضائه من أجل التحضير للجلسات الفعلية.