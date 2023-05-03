«مصر أكتوبر»: الحوار الوطني يستطيع الخروج بتوصيات تساهم في تحسين وضع الاقتصاد

قالت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الحزب ينتظر من الحوار الوطني تنفيذ جميع الأجندات التي تم تقديمها، وتتضمن رؤية الحزب الاستراتيجية للجمهورية الجديدة في محاور الحوار الـ3 الرئيسية «الاقتصادي، السياسي، المجتمعي».

أهم القضايا في الحوار الوطني

وأوضحت أن الحوار الوطني لديه المقدرة على الخروج بعدد من التعديلات التي من شأنها المساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية، ووضع عدد من الآليات التي تنفذ على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن من أهم القضايا التي لا بد من تناولها في المحور السياسي؛ قانون الانتخاب، والتقسيم الإداري للدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى خلق مساحة من التفاوض بين القائمة المغلقة والنسبية، وتحقيق التوافق بين الأطراف المختلفة على اختيار القوائم، لافتة إلى أهمية تناول مسألة تمويل الأحزاب السياسية وأهمية تعديل القوانين الخاصة بها.

جلسات تحضيرية مكثفة للحوار الوطني

يذكر أنه جرى اليوم تدشين الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في قاعة المؤتمرات بأرض المعارض في مدينة نصر، جاء ذلك بعد عام من الجلسات التحضيرية المكثفة التي قام بها الحوار الوطني ومجلس أمنائه حتى يتمكن من تحقيق النتائج المرجوة، وذلك منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الدعوة لعقد الحوار في إبريل 2022.