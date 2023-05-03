رئيس «المصريين»: الأحزاب تعيش عصرها الذهبي في عهد السيسي

أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أن المحور الاقتصادي يمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة، وهو أساس لقاءات الحوار الوطني؛ فالسياسة بلا استقرار أو اقتصاد لن تكون موجودة.

الخلاف السياسي الحالي يتمحور حول آلية نظام الانتخابات التشريعية

وأوضح خلال لقائه مع لما جبريل، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» على هامش فعاليات انطلاق جلسات الحوار الوطني، أن اهتمامات تحالف الأحزاب المصرية، الذي يتصدره 42 حزبا بينها المصريين- يتصدرها الملف الاقتصادي يليه الاجتماعي وأخيرا السياسي، موضحا أن الخلاف السياسي الحالي يتمحور حول آلية نظام الانتخابات التشريعية «القائمة المطلقة أو النسبية أو النسبية المشروطة».

وأشار إلى أن العمل الحزبي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، ينعم باستقرار سياسي وحزبي، معتبرًا أنهم في عصر ذهبي بالنسبة للأحزاب، مضيفا أن ضعف الإمكانيات المالية تعوق التواجد الحزبي في الشارع المصري، وقال إنهم يفضلون تمويل الدولة.

وتابع: «إحنا انتماءنا للدولة المصرية ولا نخضع لتمويلات خارجية قد تكون ضد الدولة».

الأحزاب السياسية لا تأخذ أي تمويلات من الدولة

وبيّن أن الأحزاب السياسية لا تأخذ أي تمويلات من الدولة، وتعتمد فقط على التبرعات ولكنها غير كافية، مشيرا إلى تقديم تحالف الأحزاب السياسية ورقة عمل بالإصلاحات السياسية المطلوبة إلى مجلس أمناء الحوار الوطني.