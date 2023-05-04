تكليفات رئاسية بتفعيل منظومة المخلفات الجديدة للحد من التلوث

كشف اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن وجود تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده «عبداللطيف»، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بمقر رئاسة العربية للتصنيع، آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة العربية للتصنيع، قبل قليل، جرى استعراض أوجه التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع، ووزارتي البيئة والتنمية المحلية، ومتابعة للمراحل التنفيذية المختلفة للمشروع، كما تم التوقيع على ملحق عقود (المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة) من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات، هذا المشروع العملاق الذي يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.

منظومة تدوير المخلفات الجديدة

وأوضح أنّ مشروع منظومة تدوير المخلفات الجديدة يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال إيجاد حل جذري لمشكلة القمامة، وسيكون له انعكاسات على خطة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنّ الهيئة العربية للتصنيع درست بالتعاون مع الوزارات المعنية، ملف إدارة المخلفات باعتباره قضية أمن قومي، لافتا إلى أنّ الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية.

وأضاف أنّه جرى الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار، للتعرف على أحدث التقنيات والأساليب، موضحا أنّ دور الهيئة العربية للتصنيع يتمثل في توفير المعدات والآلات للمحطات الوسيطة بأنواعها للبنية التحتية للمنظومة بشكل متكامل ومركزي، إضافة إلى إنشاء المحطات الوسيطة الثابتة، وتصميم وإنشاء المدافن الصحية الآمنة وإخلاء المقالب العشوائية، مؤكدا أنّ تصميم المنظومة، تم وفقا للشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري.

المدافن الصحية للقمامة

وذكر مختار عبد اللطيف أنّ تنفيذ المدافن الصحية يتم بأساليب مُستحدثة، مؤكدا تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال.

وأضاف أنّنا شركاء في فريق واحد نسعى لاستكمال العمل بنجاح، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل وزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية في التنسيق المستمر مع الشركاء في المنظومة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في بداية الاجتماع، التنسيق المستمر والتعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية في الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة البلدية، وتذليل المعوقات، والعمل على تقييم المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع، لتحقيق نتائج ملموسة ودراسة التكاليف الخاصة بالمنظومة وتقييمها بشكل مستمر.

وأشادت وزيرة البيئة بالتعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة التنمية المحلية، والعمل كنسيج واحد، والحرص على تحقيق إنجاز كبير في ملف المخلفات الصلبة البلدية، وكذلك بالدور الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوي المحافظات، مؤكدة ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد في تنفيذ المنظومة، مضيفة أنّه كلما تم التحكم والاستفادة القصوى من الموارد التمويلية المتاحة لتشغيل مصانع التدوير والمدافن والمحطات الوسيطة على مستوى البنية التحتية داخل المحافظات والانتهاء من المشروعات القائمة بالفعل، كلما تمكنا من تحقيق الجدول الزمني المحدد.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية، والتي ستقوم على استكمال البنية التحتية بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل خلال الفترة القادمة، لاستكمال تشغيل البنية التحتية، مؤكدة ضرورة الاستفادة القصوى من الموارد التمويلية المتاحة لتشغيل مصانع التدوير والمدافن والمحطات الوسيطة داخل المحافظات للمشروعات القائمة، والتي تم تخصيص أراضي لها بالفعل والعمل على الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، وإعادة توجيه الموارد التمويلية المخصصة لتشغيل المدافن والمصانع المتبقية للعام القادم، لتنفيذ ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات.

خدمات النظافة

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة على تحقيق الاستفادة المثلى من جميع مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في إطار منظومة المخلفات طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع استمرار تقديم خدمات النظافة وجمع ونقل المخلفات على أرض المحافظات.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالتعاون والتنسيق الجيد بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع في إطار فريق عمل واحد لتنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بما يساهم في تحسين مستوى النظافة في جميع المحافظات، والوقوف على أولويات المشروعات التي سيكون لها أكبر الأثر ليشعر المواطن بوجود تحسن في منظومة النظافة بشكل حضاري.

وأكد اللواء هشام آمنة، أنّ الوزارة تتابع جهود المحافظات لرفع ملايين الأطنان من المخلفات بطريقة آمنة وصحية، مشيرا إلى حرص وزارة التنمية المحلية على سرعة تشغيل مشروعات البنية الأساسية بمنظومة المخلفات الصلبة من مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة بعدد من المحافظات، والتي تم استلامها والانتهاء منها، لافتا إلى أنّ الوزارة تعطي الأولوية لإنهاء عدد من المشروعات التي بدأ تنفيذها بالفعل على أرض المحافظات في إطار المنظومة الجديدة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لعقود التشغيل بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات المتفق عليها ضمن المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المنظومة، والتي تتضمن عدد من المدافن الصحية الآمنة ورفع تراكمات المخلفات في عدد من محافظات الجمهورية، مضيفا: «نحن جميعا هدفنا واحد، وهو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وسنعمل على إزالة أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ».