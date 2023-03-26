«العربية للتصنيع» تبحث تصنيع سيارة كهربائية بالشراكة مع دول عربية

أكد اللواء مهندس أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التعاون مع الأشقاء بالدول العربية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، لافتا إلى أهمية تحقيق التكامل الصناعي العربي وزيادة القيمة المضافة والحد من الاستيراد، بما يسهم في تعزيز تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية الصناعية للدول العربية وزيادة فرص ومجالات التصدير.

جاء هذا في إطار اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، التي عقدت بالقاهرة في الفترة من 19 حتى 21 مارس 2023 .

وقالت الهيئة العربية للتصنيع، في بيان صادر عنها قبل قليل: «تأتي هذه الاجتماعات في إطار توجيهات القيادة السياسية للدول الأعضاء في اللجنة العليا لتعزيز الشراكة واستغلال الإمكانيات والطاقات المتاحة في الدول الأربعة (مصر والإمارات والأردن والبحرين) للوصول إلى التكامل فيما بين الدول المشاركة في كافة المجالات الصناعية لتحقيق نهضة صناعية عربية».

وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، جرى بحث توطين تكنولوجيا إنتاج سيارة كهربائية عربية مشتركة بمكونات محلية من خلال الموارد المتاحة في الدول المشاركة في اللجنة.

وفي هذا الصدد، أعرب مختار عبداللطيف، عن تطلع العربية للتصنيع لتعزيز التعاون والتكامل الصناعي مع الأشقاء بالدول العربية، مشيرا إلى أنّ الهيئة تمثل قاطرة الصناعة المصرية وتسهم في شتي مجالات النهضة الصناعية وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتا إلى اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بربط البحث العلمي بالصناعة، وتحويل الأبحاث إلى منتجات وخدمات مبتكرة، تمثل حلولا علمية لمشكلات وتحديات مجتمعية مما يحقق الإقتصاد القائم على المعرفة، وتوطين الصناعة.

وأضاف أنّ الهيئة العربية للتصنيع لا تزال تتمتع بالصفة الدولية، معربا عن تطلعه لتعزيز الشراكة بين الهيئة والأشقاء بالدول العربية من خلال وضع إمكانياتها التصنيعية المتطورة لخدمة وتلبية ما تقوم بها اللجنة من دراسات وخطط للوصول لنهضة صناعية عربية شاملة وفقا لأحدث آليات الثورة الصناعية الرابعة .

وأكد خلال المباحثات أهمية سرعة الإنتهاء من الإجراءات التنفيذية لإنتاج السيارة الكهربائية العربية المشتركة للاشتراك فى مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واستكمال مراحل الإنتاج لتغطية احتياجات الدول العربية من السيارات صديقة البيئة.

في اطار هذه المباحثات، عقدت اللجنة بمقر الشركة العربية الأمريكية للسيارات AAV التابعة للهيئة، اجتماعا مع اللواء مهندس أسامة عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث جرى التشاور بين أعضاء اللجنة فيما يخص إنتاج السيارة الكهربائية العربية، كما تم عرض الإمكانيات المتاحة بالدول الأربعة، التي يمكن أن تسهم في الوصول إلى إنتاج سيارة كهربائية عربية بإمكانيات وطاقات وبتصميم وفكر عربي.

وفي هذا السياق، جرى مناقشة مصادر التمويل وأسلوب إدارة المشروع والمخطط الزمني ومراحل التصنيع بكل دولة من دول التحالف والشركات المشاركة في إنتاج السيارة والخطوات التي تقوم بها كل شركة في المراحل المختلفة للتصنيع، ونسب مشاركة الشركات في العملية الإنتاجية.

وحرصت اللجنة على تفقد خطوط إنتاج شركة AAV، حيث أشادت بتطور خطوط الإنتاج والإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالشركة، والتي لا تقل عن مثيلاتها بكبرى شركات تصنيع السيارات العالمية.

وفي سياق متصل، أجرت اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، عدة زيارات لعدد من مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الصناعات المغذية للسيارات بالسوق المصري، للتعرف على طبيعة عملها وللوصول إلى تحقيق التقدم الصناعي المتكامل والمنشود للدول العربية.