جامعة سوهاج والهيئة العربية للتصنيع تبحثان آليات التعاون المشترك

زار الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، الهيئة العربية للتصنيع، وكان في استقباله اللواء محمد محمود هليل، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية الاقتصادية بالهيئة العربية للتصنيع، ومحمود شحاتة، مستشار رئيس مجلس الإدارة، لبحث آليات التعاون المشترك، وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة.

التعاون المشترك بين الهيئة والجامعة

وقال «عبد الخالق» إن جامعة سوهاج تحرص على توطيد أواصر التعاون وبناء شراكات قوية وأسس للعمل مع كافة الهيئات والمؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، من أجل تطوير عمل الجامعة سواء على المستوى التعليمي أو الخدمي، مشيداً بالتعاون مع بالهيئة العربية للتصنيع، وما تتميز به من إمكانيات تصنيعية متطورة وتاريخها العريق بالمنطقة العربية.

وأكد رئيس الجامعة على اهتمام القيادة السياسية بتطوير الصناعة المصرية، والذي شهدت هذه الفترة اهتماما وخططا تنموية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وإعادة تأهيل الكوادر البشرية، وفقاً لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

منتجات الهيئة العربية للتصنيع

وثمّن «عبد الخالق» خلال زيارته لمقر الهيئة منتجات العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا، بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا، حيث تفقد أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب، للإطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات التصنيع المختلفة بالعربية للتصنيع.