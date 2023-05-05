مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في المقطم

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات سيارة أثناء عبوره الطريق في المقطم، وجري نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها واستلام الجثمان لدفنه، وطلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وبيان كانت الواقعة قتل خطأ أم يوجد عمد.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة المقطم إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووفاة شخص بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين أنه مصاب بنزيف خارجي وكسر في عظام الجمجمة وبعض مناطق متفرقة من الجسم ، وكشفت التحريات بأنه أثناء عبور المجني عليه الطريق صدمته سيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.