كشف غموض العثور على جثة شاب بصحراء نقادة بقنا.. خلافات مالية السبب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من كشف غموض العثور على جثة شاب في الصحراء الغربية قرية المحروسة بنقادة.

وكشفت التحريات وجود جثة الشاب في الصحراء بها شبهة جنائية، وبها نهش حيوان ضال، وبحسب محضر مركز الشرطة في نقادة، فقد اتهم شقيق المجني عليه الذي عثر على جثته مدفونة واستخرجها على الطريق الصحراوي بمنطقة الدير التابعة لدائرة مركز قنا، نجل عمه بأنه وراء مقتل شقيقه.

شقيق المجني عليه يتهم ابن عمه

وقال شقيق المجني عليه، في المحضر إن نجل عمه آخر شخص اصطحب شقيقه وخرج من المنزل يوم السبت الماضي، وكان بينهما خلافات مالية ولم يعد مرة أخرى للمنزل حتى عثر عليه اليوم جثة في صحراء قرية الدير الشرقي.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، بالعثور على جثة عبد الله محمود، 31 عاما، مقيم بقرية المحروسة بقنا، بها جروح قطعية في الجسم.

نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجار نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وانتدبت جهة التحقيق لمعاينة الجثة، وتكثف مباحث مركز شرطة نقادة من جهودها لضبط المتهم في القضية، حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.