استمرار حبس المتهم بدهس شاب في المقطم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس سائق سيارة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس مواطن، أثناء وقوفه بشارع في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، وكانت النيابة، قررت بانتداب لجنة هندسية لفحص السيارة، لإعداد تقرير وافِ عنها، ومن المنتظر إحالته إلى المحكمة الجنائية خلال أيام.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة بدأت عندما ورد لقسم شرطة المقطم، بورود بلاغ بوقوع حادث أسفر عن مصرع شاب دهسا، أثناء وقوفه بالشارع في منطقة المقطم، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أصدرت القرارات السابقة.

تعرف على عقوبة القتل الخطأ

يقول المحامي أحمد علي الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه الجريمة تعد قتل خطأ ون المتوقع أن ينال المتهم عقوبة وفقًا لما نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".