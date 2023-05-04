«الإنتاج الحربي» تخصص «إيميل» لتلقي أفكار الباحثين وتحويلها إلى منتجات

وجَّه وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين، بتخصيص بريد إلكتروني مُؤمن «إيميل»، لإرسال الباحثين أفكارهم ومقترحاتهم وأبحاثهم الراغبين في تحويلها إلى منتجات صناعية بالتعاون مع الوزارة.

وأعلنت وزارة الإنتاج الحربي، في بيان صادر عنها قبل قليل، تخصيص إيميل «momp@momp.gov.eg»، لتلقي تلك المقترحات.

لجان في الإنتاج الحربي لتحويل الأبحاث لمنتجات

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه سيتم تشكيل لجان متخصصة داخل الإنتاج الحربي للدراسة المبدئية لهذه الأفكار والأبحاث لتحديد الموضوعات البحثية والابتكارات التي تتوافق ومتطلبات العصر ويمكن أن تخدم المجتمع وتعود بالنفع على الدولة لكي يتم استقبال مبتكريها لمناقشة إمكانية التعاون المشترك لتنفيذها.

ووجَّه «صلاح الدين» بفتح قنوات للتواصل مع الجهات البحثية لاستقطاب البحوث الحاصلة على براءة اختراع ويمكن تنفيذها بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

متابعة موقف تنفيذ عدد من البحوث في الإنتاج الحربي

وعقد وزير الإنتاج الحربي، اجتماعًا مع عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي لمتابعة مستجدات التصنيع والموقف التنفيذي لعدد من البحوث التي يتم تنفيذها بالكيانات التابعة.

وشدد الوزير على أنه تابع باهتمام تفاعل العديد من المتابعين لصفحة وزارة الإنتاج الحربي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن دعوته لكل مصري لديه بحث أو فكرة يريد تنفيذها بالتواصل مع الوزارة للعمل على توفير مكان له للتعاون المشترك في التنفيذ وتطبيق هذه الأفكار والأبحاث على أرض الواقع.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه سيتم الحرص خلال الفترة القادمة على العمل لتحويل الأفكار الابداعية إلى منتجات جديدة تُلبي احتياجات المجتمع، وتساهم في تعزيز الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن البحوث كانت هي أساس التطوير والنقلة النوعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات والصناعات وعلى رأسها الصناعات الدفاعية.

وأوضح الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي نجحت في إقرار العديد من البحوث التي استهدفت تطوير التكنولوجيات المستخدمة في إنتاج عدة منتجات عسكرية والخروج بمنتجات جديدة وذلك بالتعاون مع المراكز البحثية المختصة.

وأكد إيمانه أن البحث العلمي هو أداة للتطوير وحل المشكلات التي تواجه العملية التصنيعية بمؤسسات الإنتاج المختلفة، كما أكد على أهمية تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار في مصر وربط مخرجات البحث العلمي مع مستهدفات الصناعة الوطنية المطلوب توطين التكنولوجيات الحديثة بها، خاصةً في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف وضرورة الإرتقاء به لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030 والتي تعد المعرفة والابتكار والبحث العلمي هي الركيزة الثالثة لها.

وأضاف أنّ تعزيز ثقافة البحث العلمي سيكون له مردود إيجابي كبير على مصر في كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الإنتاجي من خلال إيجاد العديد من الحلول؛ لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة وتعظيم الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتحسين التنافسية الصناعية ودعم قضايا التنمية المستدامة.