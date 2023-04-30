وزير الإنتاج الحربي يشارك في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

يشارك المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي سيستعرض خلاله مهام ومجالات عمل وزارة الإنتاج الحربي، التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري، وأحد أهم الأذرع الصناعية في الدولة، بما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.

كما سيستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاجتماع، الهيكل التنظيمي للوزارة وأبرز جهودها مؤخرا، في مجالات التصنيع العسكري والمدني ومشاركتها في العديد من المشروعات التنموية بالدولة، إضافة إلى الرؤى المستقبلية للوزارة.