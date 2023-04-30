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وزير الإنتاج الحربي يشارك في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

كتب:

محمد مجدي
12:56 م | الأحد 30 أبريل 2023
المهندس محمد صلاح الدين - وزير الدولة للإنتاج الحربي

المهندس محمد صلاح الدين - وزير الدولة للإنتاج الحربي

يشارك المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي سيستعرض خلاله مهام ومجالات عمل وزارة الإنتاج الحربي، التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري، وأحد أهم الأذرع الصناعية في الدولة، بما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.

كما سيستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاجتماع، الهيكل التنظيمي للوزارة وأبرز جهودها مؤخرا، في مجالات التصنيع العسكري والمدني ومشاركتها في العديد من المشروعات التنموية بالدولة، إضافة إلى الرؤى المستقبلية للوزارة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.