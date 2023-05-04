تراجع أسعار السمك اليوم الخميس في الأسواق.. البلطي يسجل 37 جنيها

قال أحمد فوزي، عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية، إنّ أسعار السمك اليوم الخميس 4-5-2023 في الأسواق تشهد تراجعًا ملحوظًا بعدما سجّلت الأسعارالفترة الماضية منذ عيد الفطر المبارك استقرارًا في السوق المحليو

وأضاف فوزي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ سبب هبوط الأسعار في الوقت الراهن يرجع إلى ضعف القوة الشرائية على الأسماك بعدما شهدت الفترة الماضية ارتفاعا كثيفا في مبيعات الأسماك بمناسبة شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

أسعار السمك البلطي

وأوضح فوزي أسعار السمك اليوم في الأسواق حيث يتراوح البلطي ما بين 37 اإلى 77 جنيهًا، ويتراوح فليه بلطي ما بين 40 إلى 70 جنيهًا، بعد أن وصل منذ أيام عدة إلى 200 جنيه، كما تتراوح المكرونة السويسي وقشر البياض ما بين 60 إلى 100 جنيه.

أسعار الأسماك في مصر

وأضاف عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية، أنّ سعر الكاليماري والسبيط يتراوح اليوم ما بين 160 و260 جنيها، والكابوريا ما بين 30 إلى 170 جنيهًا فيما يتراوح سعر الجمبري اليوم ما بين 170 إلى 270 جنيها، والبوري ما بين 70 إلى 90 جنيها، كما يتراوح سعر السردين ما بين 35 إلى 75 جنيها.