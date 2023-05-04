أسعار الذهب ترتفع عالميا.. وتسجل 2020 دولارا للأوقية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا، إذ تمّ تداول المعدن الأصفر فوق 2020 دولارًا للأوقية في تعاملات اليوم، مقتربة من أعلى مستوى لها في 13 شهرًا عند 2040 دولارًا في 13 أبريل، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وقتها كما هو متوقع.

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي

وبحسب موقع «تريندينج إيكونمي»، فإنّ البنك المركزي الأمريكي أنهى دورة التضييق البالغة 500 نقطة أساس عند علامة 5.25%، وتلقت أسعار الذهب دعمًا من التوجه نحو الأمان بعد استحواذ JPMorgan على First Republic Bank ما أثار مخاوف بشأن المزيد من عدم الاستقرار للمقرضين الإقليميين، ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتشديد السياسة بشكل أكبر هذا الأسبوع أيضًا، في حين رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي بشكل غير متوقع يوم الثلاثاء.

في المقابل يتعرض الدولار لضغوط من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وضعف مؤشر الدولاربشكل كبير فى تعاملات اليوم الخميس، وانخفض للجلسة الثالثة على التوالي حيث قدّم بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعًا متوقعًا على نطاق واسع بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة.

لن يتم تخفيض سعر الفائدة

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إنّ ارتفاع التضخم الحالي لا يدعم قرار خفض أسعار الفائدة، كما تعرّض الدولار لضغوط مع عودة المخاوف من انتشار العدوى في الفضاء المصرفي الإقليمي للولايات المتحدة بعد الأخبار التي تفيد بأن بنك باكويست كان يزن الخيارات الاستراتيجية، بما في ذلك البيع المحتمل.