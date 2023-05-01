بعد يومين من فتح بحيرة البردويل.. انخفاض أسعار الأسماك بالسوق المحلية

أحدثت عملية فتح بحيرة البردويل انخفاضًا غير مسبوق في أسعار الأسماك بشكل ملحوظ، وصل إلى أكثر من 40 جنيهًا في الكيلو الواحد.

وقال محمد أبو سلمة، أحد تجار السمك بالعريش لـ«الوطن»، إنّ سعر كيلو الدنيس لأول مرة منذ عامين يصل إلى 80 جنيهًا في الكيلو، والبوري وصل إلى 90 جنيهًا، الصيجان وصل إلى 90 جنيهًا، وجميع الأصناف كانت قد تخطت 120 جنيهًا بشكل متفاوت خلال الأسابيع الماضية.

الربح في الكيلو 5 جنيهات بسبب غزارة الإنتاج

وأضاف محمد العتلاوي، أحد موزعي الأسماك بالعريش، أنّ الربح كان في السابق يتعدى 15 جنيهًا في الكيلو الواحد، ولكن بعد غزارة الإنتاج الذي يأتي من بحيرة البردويل، أصبح الربح لا يتعدى 5 جنيهات في الكيلو الواحد، تطبيقًا للمثل التجاري القائل: «بع كثيرًا تربح قليلًا تجد الناتج كثيًرا، ولا تبع قليلًا بربح كبير فتجد الناتج قليلًا».

بدوره أكد المهندس سامي الهواري مدير الثروة السمكية بشمال سيناء لـ«الوطن»، أنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانخفاض في أسعار الأسماك، موضحًا أنّ عملية التكريك التي حدثت في البحيرة زادت من الإنتاج، وأنّ السوق المحلية بدأت تشعر بغزارة الإنتاج بعد فتح البحيرة بيومين، وهناك عمليات تصدير تجري للمحافظات الأخرى منها سوق العبور الكبيرة.

فتح البحيرة لمدة 8 أشهر لإشباع السوق المحلية

وأوضح «الهواري» أنّ مدة فتح البحيرة 8 أشهر، والهدف منها هو إشباع السوق المحلية من الأسماك، مشيرًا إلى أنّ البحيرة تنتج أجود أنواع الأسماك، مثل البوري والقاروص والجمبري والذهبانة والطوبارة، والدنيس والصيجان.

وأكدت مديرية التموين بشمال سيناء في بيان لها، أنّ أسعار الأسماك المحلية تتوقف على عملية العرض والطلب وزيادة المعروض، وأنّ المديرية تراقب حركة البيع، وصلاحية الأسماك من خلال التفتيش على الأسواق.