مقترحات المجلس القومي للمرأة لتعديل قانوني التحرش والطفل.. تعرف عليها

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام مواد التحرش بقانون العقوبات وبعض أحكام قانون الطفل، وهي المقترحات ومشروعات القوانين التي سبق وتقدم بها المجلس القومي للمرأة لمجلس الوزراء عام 2022.

مقترحات المجلس القومي للمرأة

ويستعرض «الوطن» في هذا التقرير مقترحات تعديلات المجلس القومي للمرأة على بعض مواد قانون العقوبات:

- تعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم بالتحرش والتعرض للغير وإضافة للمادة الخاصة بجرائم التنمر وقوع تلك الجرائم في أماكن العمل أو في المواصلات العامة كظروف مشددة للعقاب ووضع عقوبة بالنسبة لمرتكبيها (المواد 306 مكرر(أ)، 306 مكرر(ب)، 309 مكرر(ب).

- إضافة الظرف المشدد الخاص بتعدد الفاعلين وحمل السلاح إلى المادة (306 مكرر أ) وفصل ظرف التعدد عن حمل السلاح في المادة (306 مكرر ب).

قانون الطفل

وتستهدف مقترحات تعديلات المجلس على بعض مواد قانون الطفل كالتالى:

- إضافة مادة أو فقرة تتضمن تمتع المرأة التي تكفل طفل أقل من ستة أشهر أو تتولى حضانته بكافة الميزات الواردة بالمواد 70،71،72 وتنص اللائحة التنفيذية على الأحوال والقواعد والشروط المنظمة لذلك

- تعديلات تستهدف زيادة عقوبة الغرامة في حالة عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد في الموعد المحدد وتشديد عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة وجريمة تكرار الإبلاغ عن الميلاد.

- تعديلات لمواجهة ظاهرة ارتكاب جنح التحرش أو العنف أو التنمر من مجموعات الأطفال.

- تشديد عقوبة الحبس والغرامة للعقاب على الإهمال والإخلال الجسيم بواجبات من يسلم إليه طفل ويهمل في إحدى واجباتهم، تقرير حق المحكمة باستبدال العقوبات تعزيزاً للروابط الأسرية ودور الأسرة في التنشئة بالحكم بإخضاع الجاني لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.