رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مايا مرسي: ملف المرأة حقق الكثير من الإنجازات في الحوار الوطني

كتب:

أحمد حامد دياب
03:07 ص | الخميس 04 مايو 2023
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن ملف المرأة، حقق الكثير من الإنجازات بالحوار الوطني، مؤكدة أنهم متواجدون بقوة، لطرح القضايا الخاصة بالمرأة في كل المحاور.

مكاسب المرأة المصرية عديدة ومتنوعة

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc» على هامش انطلاق جلسات الحوار الوطني، أن مكاسب المرأة المصرية عديدة ومتنوعة، في ظل استراتيجية حقوق الإنسان واستراتيجية تمكين المرأة، مضيفة أن الحوار الوطني إشارة مهمة لاستقرار الدولة المصرية، في ظل العديد من التحديات العالمية والإقليمية.

بحث المشكلات الاقتصادية للمرأة

وشددت «مرسي»، على أن اختلاف الرأي في  الحوار الوطني لا يفسد للوطن قضية، وهدفنا أسر مصرية متماسكة تحقق الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية، مؤكدة أنهم يركزوا على قانون العمل وبحث المشاكل الاقتصادية للمرأة والقانون الخاص بالانتخابات وتمثيل المرأة ومواجهة الابتزاز الإلكتروني. 

اقرأ المزيد:

رئيس «المصريين الأحرار»: الحوار الوطني يهدف للم الشمل وبحث آليات بناء الجمهورية الجديدة

«مصر أكتوبر»: الحوار الوطني يستطيع الخروج بتوصيات تساهم في تحسين وضع الاقتصاد

رئيس حزب الوفد في ندوة «الوطن»: شكلنا لجنة لإعداد رؤية شاملة تتناول المحاور الثلاثة لـ«الحوار الوطني» بعد دعوة الرئيس

برلماني: الحوار الوطني حدث تاريخي يؤكد عظمة وقوة المصريين
بقلم أحمد حامد دياب