مايا مرسي: ملف المرأة حقق الكثير من الإنجازات في الحوار الوطني

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن ملف المرأة، حقق الكثير من الإنجازات بالحوار الوطني، مؤكدة أنهم متواجدون بقوة، لطرح القضايا الخاصة بالمرأة في كل المحاور.

مكاسب المرأة المصرية عديدة ومتنوعة

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc» على هامش انطلاق جلسات الحوار الوطني، أن مكاسب المرأة المصرية عديدة ومتنوعة، في ظل استراتيجية حقوق الإنسان واستراتيجية تمكين المرأة، مضيفة أن الحوار الوطني إشارة مهمة لاستقرار الدولة المصرية، في ظل العديد من التحديات العالمية والإقليمية.

بحث المشكلات الاقتصادية للمرأة

وشددت «مرسي»، على أن اختلاف الرأي في الحوار الوطني لا يفسد للوطن قضية، وهدفنا أسر مصرية متماسكة تحقق الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية، مؤكدة أنهم يركزوا على قانون العمل وبحث المشاكل الاقتصادية للمرأة والقانون الخاص بالانتخابات وتمثيل المرأة ومواجهة الابتزاز الإلكتروني.