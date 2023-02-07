المجلس القومي للمرأة يتعاون مع «يوتيوب» لتعزيز بيئة آمنة لصانعات المحتوى

بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن، أعلن المجلس القومي للمرأة عن تعاون يجمعه مع منصة يوتيوب في مصر بهدف تعزيز بيئة أكثر أمانًا على المنصّة، وتشجيع عدد أكبر من صانعات المحتوى من النّساء للانضمام ومشاركة أفكارهنّ على YouTube.

سلسلة ورشات تدريبية

ووفقا لبيان صادر عن المجلي، فإن هذا التعاون، يتضمن تنظيم سلسلة من الورش التدريبية واللقاءات التي تساهم في بناء مجتمع داعم من صانعات المحتوى وممثّلين عن المجلس القومي للمرأة وخبراء من YouTube.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة: «سعداء بالشراكة مع منصة YouTube لتعزيز بيئة أكثر أمانًا للمرأة المصرية على المنصّة، خاصة في ظل ما تعانيه المرأة من التعرض لأنواع مختلفة من العنف الإلكتروني مثل (التحرش والتنمر والابتزاز وغيرها) عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة»، مؤكدة أن تلك الوسائل أصبحت تتيح مساحة مفتوحة أمام الجميع لممارسة هذا العنف ضد المرأة.

حماية المرأة من أشكال العنف

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة المصرية حرصت خلال السنوات الأخيرة على بذل العديد من الجهود وإصدار التشريعات والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، ويعمل المجلس على قضية مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، ويحرص على توعية المرأة بحقوقها خاصةً عندما تتعرض لأي شكل من أشكال العنف عبر الإنترنت، وتابعت: «نفخر أيضًا بتشجيع المزيد من صانعات المحتوى ودعمهن ورفع قدراتهن لتطوير مهاراتهن، وعرض محتوى هادف ومفيد للمرأة والمجتمع بشكل عام».

ومن خلال هذا التعاون، سيتمّ تنظيم عدد من الورش التدريبية خلال العام ليتمكّن عدد أكبر من صانعات المحتوى من الاستفادة من الموارد المتوفرة لتطوير قنواتهنّ، والتعرف على مختلف الأدوات والميزات للبقاء بأمان على المنصة.

كما سيقوم فريق المجلس القومي للمرأة بعقد ورش عمل لصانعي المحتوي حول صناعة محتوى يراعي احتياجات المرأة ويرفع مستوى الوعي حول تمكين المرأة والعنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات.

تعاون القومي للمرأة ويوتيوب

وسيتم كذلك تقديم سلسلة تدريبات Iam Remarkable وهي مبادرة من Google تساهم في تمكين النساء للاحتفال بإنجازاتهن، وسينضمّ المجلس القومي للمرأة، وهو الجهة الأولى في مصر، إلى برنامج YouTube Trusted Flagger.

ومن خلال هذا البرنامج، سوف يتمكن المجلس من الإبلاغ المباشر للمحتوى المخالف للسياسات والذي سيٌمنح الأولوية من فريق YouTube المختص بمراجعة المحتوى من حول العالم واتخاذ القرارات الملائمة.

وتعليقًا على التعاون مع المجلس القومي للمرأة في مصر، قال طارق أمين، رئيس الشراكات لدى YouTube في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نحن سعيدون جدًا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في مصر لنعمل معًا على تطوير بيئة آمنة لصانعات المحتوى من النساء وذلك عبر دعمهنّ لاكتساب المهارات اللازمة للنجاح، ودعوتهنّ للانضمام إلى دائرة واسعة من صانعات المحتوى والخبراء من YouTube لتبادل الأفكار والخبرات».

وتعليقًا على انضمام المجلس للبرنامج، قال هشام الناظر، مدير عام Google في مصر: «برنامج "YouTube Trusted Flagger بمثابة المرحلة الأولى من تعاوننا مع المجلس القومي للمرأة، حيث ستعقد سلسلة من الورشات التدريبية والفعاليات التي تهدف إلى تمكين المرأة وتشجيعها على مشاركة أفكارها مع العالم خلال الأشهر المقبلة».