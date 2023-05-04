وفد النقل الدولي بـ«تجارية الإسكندرية» يزور ميناء برشلونة وزراجوسا في إسبانيا

لبت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية الدعوة التي تلقاها مدحت القاضي رئيس الشعبة لزيارة مينائي برشلونة وزراجوسا بهدف الاطلاع على آخر التطورات ولقاء ممثلي الميناء والوكلاء هناك.

دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين

وترأس وفد الشعبة أحمد العنتبلي عضو مجلس الإدارة تهدف الزيارة إلى دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين وترويج المشاريع الاستثمارية في مجال النقل واللوجيستيات، وصرح العنتبلي بأن الزيارة تعد الثانية حيث سبق قيام شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية في الإسكندرية بزيارة ميناء كوبر بسلوفينيا حيث تعد الزيارة هي الأولي من نوعها لوفد مصري ممثل للنقل الدولي والقطاع إلى إسبانيا.

عدد من الشركات الأعضاء

ضمت الزيارة عدد من الشركات الأعضاء العاملة في مجالات الشحن والتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ والتأمين.

وتطرقت اللقاءات إلى أهم التطورات التي تم التوصل إليها من الجانبين، فيما تم تبادل الافكار والمشروعات التي يمكن تنفيذها والتخطيط لها في المستقبل، والتي تتناسب مع الطرفين وأيضا تضمن برنامج الزيارة زيارة إلي ميناء زارجوزا أيضا للتعرف على أحدث التقنيات التي تم التوصل إليها الميناء في مجال صناعه النقل الدولي وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات الأمور التي تساعد في تحقيق أعلى معدلات التداول وتحقيق أعلى معدلات الربحية.

فتح الأسواق بين الجانبين

نسقت الشعبة جلسة بين الشركات المصرية مع نظيرها من الشركات الإسبانية لفتح الاسواق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وشهد اللقاء عرضاً لأعضاء الوفد كل ما يتعلق بالشعبة والقطاع وحجم الاستثمارات، وكل مزايا قطاع النقل الدولي واللوجستيات في مصر.