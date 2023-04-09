«النقل الدولي» تُكرم قيادات ميناء الإسكندرية ومصلحة الجمارك

نظمت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات بالغرفة التجارية في الإسكندرية، حفل إفطارها السنوي بالنادي السوري بالإسكندرية، بمشاركة كبار الشخصيات العاملة في مجال النقل والنقل البحري والموانئ المصرية.

وشارك في الحفل المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الشعبة، وعصام الشاذلي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشعبة، وهم أحمد العنتبلي، والمهندس أحمد مصطفى، والدكتورة أميرة شوقي، وشيرين الحكيم، وعبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالشعبة، الذين كانوا في استقبال ضيوف حفل الإفطار.

كما شارك عدد من قيادات مصلحة الجمارك وهيئة ميناء الإسكندرية والشركة القابضة للنقل البحري وجامعة الإسكندرية، والدكتور علاء الغرباوي، وكيل كلية التجارة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ممثلة في الدكتور مصطفى رشيد، مساعد رئيس الأكاديمية، وجمعية رجال الأعمال، التي شارك منها الدكتور عبد المنعم حافظ والدكتور محمد محرم.

زيادة عدد الشركات أعضاء الشعبة

من جانبه، قال المهندس مدحت القاضي، في كلمته عقب حفل الإفطار، إن عدد الشركات أعضاء الشعبة في تزايد بشكل كبير؛ إذ بلغ عددها حوالى 700 شركة حتى الآن، وأن الشعبة سمحت لشركات البريد أن تنضم للشعبة؛ إذ أنها تمارس أعمالا لها صلة بالنقل واللوجيستيات وفي صميم اختصاص الشعبة، مؤكدا أن «النقل الدولي واللوجستيات»، تهتم بالتدريب بشكل كبير؛ إذ أبرمت الشعبة الاتفاقيات مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الإسكندرية، من أجل تنظيم برامج تدريبية للعاملين في مجال النقل واللوجيستيات، بالإضافة إلى اهتمام الشعبة بتطوير قدرات العنصر البشري في الشركات أعضاء الشعبة، كما أن الشعبة ستنظم خلال الأشهر المقبلة زيارات لبعض الموانئ، مثل برشلونة وغيرها.

تكريم القيادات المؤثرة في مجال النقل البحري

من ناحية أخرى، كرمت الشعبة عددا من الشخصيات المؤثرة في مجال النقل البحري، وهم اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمحطات الحاويات، واللواء حسين الجزيري، رئيس هيئة السلامة البحرية، والدكتورة نجوى شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، والتي اختارتها وزارة المالية ضمن 20 سيدة مؤثرة في وزارة المالية المصرية، بالإضافة إلى اللواء محمد طارق عباس، العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري، واللواء نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واستلم درع التكريم بدلا منه اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة الميناء، واللواء هشام مشهور، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أمل نوس، رئيس الإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي بوزارة المالية.