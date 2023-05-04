السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي ودعم التنمية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدداً من كبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية.

وتناول اللقاء مناقشة عددٍ من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة، وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولية، كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة.

وأشاد الرئيس بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة في جميع المهام التي توكل إليها والدور الذي تقوم به في حماية حدود الدولة ضد جمع العدائيات والتهديدات المحتملة، فضلا عن مساهمتها في دعم مقومات التنمية وإنجاز المشروعات العملاقة بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنيين.