رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: متابعة السيسي للجلسات مؤشر إيجابي

تحدث المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن انطلاق جلسات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هناك تنوع هائل من كل الحاضرين، مضيفًا أن الحوار بلا خطوط حمراء.

الجلسة الافتتاحية أحدثت زخمًا وحركت المياه الراكدة

أوضح خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc» على هامش انطلاق جلسات الحوار الوطني، أن الجلسة الافتتاحية أحدثت زخمًا، وحركت المياه الراكدة.

وكشف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن تفاصيل الجلسات القادمة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني جلساته ستكون الأحد والثلاثاء والخميس عبر 4 جلسات في اليوم الواحد.

متابعة الرئيس للحوار يعطي مؤشر إيجابي وجاد لكل المشاركين

وأكد فوزي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع جلسات الحوار الوطني، معتبرًا أن ذلك يعطي مؤشر إيجابي وجاد لكل المشاركين.

واعتبر رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن هو أولى الخطوات نحو الجمهورية الجديدة، ومتوقعًا ألا تنتهي جلسات الحوار الوطني قبل شهرين من الآن.