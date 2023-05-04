«المشاط» تبحث تعزيز التعاون مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلاوس شواب، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وقيادات المنتدى، لمناقشة تعزيز التعاون والمبادرات المشتركة، من خلال الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، لدفع العمل المناخي وتعزيز جهود التنمية، كما التقت الدكتور كيفن فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة الدولية التي أطلقتها الأمم المتحدة «جيل بلا حدود Generation Unlimited»، في ختام مشاركتها في «قمة النمو 2023» بالمنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا.

مبادرة تعزيز التمويل المناخي لحماية الأرض

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، التعاون المشترك في مبادرة تعزيز التمويل المناخي لحماية الأرض GAEA، والتي تستهدف خلق شراكات بناءة وإشراك المنظمات غير الهادفة للربح، للاستفادة من دورها في دفع العمل المناخي، مشيرة إلى أهمية المبادرة والدور الاستراتيجي الذي يقوم به المنتدى الاقتصادي العالمي في إشراك الأطراف ذات الصلة، وصناع السياسات والمنظمات غير الهادفة للربح وصناع السياسات من كافة أنحاء العالم.

إطلاق العنان للاستثمارات المناخية

وقالت المشاط إنّ المبادرة التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي خلال فعاليات مؤتمر «دافوس» الماضي، ويدعمها أكثر من 45 شريكًا تمتلك إمكانيات كبيرة يمكن طرحها لتمويل وتنمية الشراكات، وتعزيز العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، بهدف إطلاق العنان للاستثمارات المناخية والوصول إلى الصافي الصفري وتعزيز التحول الأخضر.

خفض مخاطر الاستثمارات المناخية

وذكرت المشاط، أنّ انتشار أدوات التمويل المبتكرة وزيادة استثمارات المنظمات غير الهادفة للربح، يعزز جهود العمل المناخي عبر خفض مخاطر الاستثمارات المناخية، مبدية ترحيب وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال هذه المبادرة، ومناقشة نماذج التمويل التي يمكن تطبيقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلدان النامية بشكل عام.

دليل شرم الشيخ للتمويل العادل

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، جهود الوزارة لتعزيز العمل المناخي العادل من خلال إطلاق «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، بالشراكة مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة ومن بينهم المنظمات غير الهادفة للربح، والتوصيات التي وضعها لتحفيز العمل المناخي عالميًا، وضمان تحقيق أهداف المناخ والتنمية.

كما تحدثت المشاط، عن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفي» التي تركز على مجالات المياه والغذاء والطاقة، بهدف تحفيز التحول الأخضر في مصر كنموذج للمنصات الوطنية.

تعزيز التعاون المشترك من خلال المبادرات

في سياق متصل، التقت وزيرة التعاون الدولي، شيام بيشين، مدير مركز الصحة والرعاية الصحية وعضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي، وبحثت جهود تعزيز التعاون المشترك من خلال المبادرات التي يطرحها المنتدى الاقتصادي العالمي، لدعم الجهود التي تقوم بها مصر مع مؤسسات التمويل الدولية لتحسين خدمات الرعاية الصحية في مصر.

تمكين الشباب وتوفير فرص العمل

وخلال اللقاء مع الدكتور كيفن فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة الدولية «جيل بلا حدود Generation Unlimited»، ناقش الجانبان الجهود المبذولة من خلال المجلس الاستشاري العالمي للمبادرة من أجل تعزيز دورها في تمكين الشباب، وتوفير فرص العمل، إلى جانب التعاون القائم مع الأمم المتحدة والجهات المعنية في مصر لتنفيذ النسخة المصرية من المبادرة تحت مسمى «شباب بلد».

التوظيف وتحديات العمل المناخي والذكاء الاصطناعي

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في «قمة النمو 2023»، التي عُقدت بمقر المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، وشارك فيها قادة الاقتصاد من جميع أنحاء العالم من منظمات الأعمال والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات، لمناقشة تشكيل مستقبل مستدام وعادل، ومناقشة العديد من الموضوعات من بينها التوظيف وتحديات العمل المناخي والذكاء الاصطناعي والابتكار وخلق قوة عاملة جاهزة لتحديات المستقبل.