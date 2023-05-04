العثور على جثة مجهولة الهوية بترعة الإسماعيلية

عثر الأهالي على جثة مجهولة الهوية طافية فوق المياه بترعة الإسماعيلية أسفل كوبري التفتيش بقرية إنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغا من مركز شرطة بلبيس يفيد ورود إشارة بالعثور على جثة شخص طافية أعلى المياه بترعة الإسماعيلية أسفل كوبري التفتيش بقرية انشاص الرمل.

انتشال الجثمان

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلبيس إلى موقع الحادث فيما تم الدفع بسيارة إسعاف وأحد أفراد رجال الإنقاذ النهري وذلك لانتشال الجثمان، بينما تم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى.

محضر العثور على جثة

تحرر المحضر اللازم حول الواقعة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة فيما تكثف مديرية أمن الشرقية البحث لكشف هوية الجثة ومعرف أسباب وفاتها حتى العثور عليها بمياه الترعة.