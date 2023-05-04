توريد 24778 طن قمح لصوامع وشون الشرقية في يوم

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجها الجهات المعنية بتذليل كل العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

كمية الأقماح الموردة للشون والصوامع

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، أن ما جرى توريده اليوم من الأقماح بلغ 24778 طنا في يوم، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

وأضافت أن الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2023م، استغلت كل السعات التخزينية المملوكة لها أولا والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقا للمواصفات المحددة مع قيامها بوضع أسلوب لإدارة المخزون من القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيق أعلى كفاءة تشغيل والاستفادة الأمثل من هذة السعات.

وفي سياق آخر، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما جرى حصاده من محصول القمح بلغ 190 ألفا و500 فدان حتى الآن، علما بأن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 380061 فدانا

وأشار إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، موكدا أن الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.