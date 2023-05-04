الشرقية في عيد.. توريد القمح وزراعة 13 ألف فدان قطن من المحصول المستهدف

تواصل مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، حصاد محصول الذهب الأصفر «القمح» منذ بدء الموسم، فضلا عن التوريد للصوامع، فيما بلغ إجمالي الذي جرى توريده إلى المخازن حتى أمس، 192572 طنا، وتباشر المديرية زراعة الذهب الأبيض منذ مطلع أبريل الماضي، إذ سجلت المساحة المنزرعة منه حتى اليوم، نحو 13 ألف فدان قطن.

وقال المهندس أشرف طه نصير في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى زراعة نحو أكثر 380 ألف فدان قمح، لافتا إلى إن الإجمالي من كميات القمح الموردة للصوامع والشون بلغت 192572 طنا، مشيرا إلى استمرار عمليات التوريد، لتحصيل الكمية المستهدفة منه، مع التأكيد على حظر استخدام الأقماح في المزارع السمكية كأعلاف، لتوفيرها لسد الفجوة الغذائية، وملاحقة المخالفين، وضبط الأقماح التي تستغل استغلال سيئ في غير صالح المواطن المصري.

زراعة 50 ألفا و934 فدانا

وفي سياق متصل تباشر مديرية الزراعة، زراعة محصول القطن بمستهدف 50 ألفا و934 فدانا لعام 2023، وأشار مدير عام زراعة الشرقية، إلى تخطي المساحة المنزرعة نحو 13 ألف فدان من المحصول، موضحا أن المساحة موزعة بين ائتمان، إصلاح ومراقبات.

صنف جيزة 94 قطن الشرقية

وتزرع محافظة الشرقية محصول القطن من تقاوي جيزة صنف 94، تلك التي تتكيف مع درجات الحرارة، ومناخ الشرقية، فضلا عن نموه الثمري عن النمو خضري ومثمر من حيث المحصول بنسبة كبيرة، وتبلغ إنتاجية الفدان من 11 إلى 14 قنطارا.

سعر قنطار القطن

وأوضح أن آخر سعر وصل إليه قنطار القطن صنف جيزة 94 في موسم البيع الماضي، سجل 6500 جنيه، ما جعله دافعا لزراعته.