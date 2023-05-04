يواصل الكثيرون البحث عن العملة البلاستيكية الجديدة فئة 20 جنيهًا، والتي ترددت أنباء، خلال الأيام الماضية، عن قرب طرحها خلال الفترة قبيل عيد الأضحى، حتى أصبح التساؤل الأكثر انتشارًَا في الوقت الحالي، كيفية الحصول على الـ20 جنيه البلاستيكية الجديدة قبل عيد الأضحى.

طرح العملة البلاستيكية فئة الـ20 جنيهًا

وحتى الآن لم يتم طرح عملة بلاستيكية، سوى فئة الـ10 جنيهات، والتي تم طرحها خلال العام الماضي.

كيفية الحصول على الـ20 جنيه البلاستيكية الجديدة

وفيما يخص العملة البلاستكية فئة الـ20 جنيهًا، لم يتم طرحها حتى الآن، بينما يتم دراسة طرحها قبيل عيد الأضحى المبارك، إذ يتطلب ذلك موافقة البنك المركزي المصري.

تجهيز إصدار 20 جنيها بلاستيكية

وكان المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لدار مطبعة النقد بالبنك المركزي، قد صرح العام الماضي، بأنه كانت هناك تجهيزات خاصة بالبنك المركزي لإصدار 20 جنيهاً بلاستيكية، مثلما تم إصدار الـ10 جنيهات.

مزايا النقود البلاستيكية

وتتميز النقود البلاستيكية بعمر افتراضي أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر العملات الورقية الأخرى، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وصديقة للبيئة، ويصعب تزييفها أو تزويرها.