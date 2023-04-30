البنك المركزي ينفي إصدار عملة جديدة فئة «20 جنيه» بلاستيك

نفى البنك المركزي المصري، ما يتردد عن طرح عملة فئة 20 جنيهًا بلاستيك، حيث لم يقوم البنك بطرح أي عملة من نوع العملات البلاستيك من مادة البوليمر سوى فئة الـ10 جنيهات.

عملة جديدة فئة 20 جنيهًا بلاستيك

كانت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي المصري، قد نفت ما يتردد بشأن قيام البنك المركزي، طرح عملة جديدة فئة 20 جنيها بلاستيك.

وأشارت مستشار محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي لم يطرح من نوع العملات البلاستيك سوى فئة الـ10 جنيهات.

طرح عملة بلاستيكية فئة الـ10 جنيهات

وكان البنك المركزي، قد قام العام الماضي، بطرح عملة بلاستيكية فئة الـ10 جنيهات، وذلك في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولا وذلك على المدى البعيد نظرا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.