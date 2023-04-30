رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

البنك المركزي ينفي إصدار عملة جديدة فئة «20 جنيه» بلاستيك

كتب:

وليد عبد السلام
03:25 م | الأحد 30 أبريل 2023
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

نفى البنك المركزي المصري، ما يتردد عن طرح عملة فئة 20 جنيهًا بلاستيك، حيث لم يقوم البنك بطرح أي عملة من نوع العملات البلاستيك من مادة البوليمر سوى فئة الـ10 جنيهات.

عملة جديدة فئة 20 جنيهًا بلاستيك

كانت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي المصري،  قد نفت ما يتردد بشأن قيام البنك المركزي، طرح عملة جديدة فئة 20 جنيها بلاستيك.

وأشارت مستشار محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي لم يطرح من نوع العملات البلاستيك سوى فئة الـ10 جنيهات.

طرح عملة بلاستيكية فئة الـ10 جنيهات

وكان البنك المركزي، قد قام العام الماضي، بطرح عملة بلاستيكية فئة الـ10 جنيهات، وذلك في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولا وذلك على المدى البعيد نظرا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

اقرأ المزيد:

كل ما تريد معرفته عن العملات البلاستيكية.. تطرح قريبا في ماكينات ATM

بعد إصدارها.. ما مادة البوليمر المستخدمة في صناعة العملات البلاستيكية؟

«المركزي» يعلق على موعد طرح العملات البلاستيكية في الأسواق وموقف الورقية

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة لـ23.4% لأول مرة
بقلم وليد عبد السلام