تفاصيل طرح الـ20 جنيه البلاستيكية الجديدة قبل عيد الأضحى

علمت «الوطن» أنه جاري دراسة طرح ورقة نقدية فئة الـ20 جنيه البلاستيكية، قبيل عيد الأضحى، شريطة موافقة محافظ البنك المركزي بعد الاستقرار على التصميم.

دراسة طرح ورقة نقدية فئة 20 جنيه بلاستيك

وكشفت مصادر مصرفية لـ«الوطن»، أنه جاري دراسة طرح ورقة نقدية فئة الـ20 جنيه البلاستيكية، وهو ما يتطلب موافقة محافظ البنك المركزي بعد الاستقرار على التصميم.

طرح البنك المركزي ورقة نقدية فئة 20 بلاستيك

وتردد في الأيام الماضية، أخبار عن طرح البنك المركزي ورقة نقدية فئة 20 جنيه بلاستيك من مادة البوليمر، وتضمن ذلك بعض الصور لتصميم الورقة النقدية.

تجهيز إصدار 20 جنيها بلاستيكية

وكان المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لدار مطبعة النقد بالبنك المركزي، صرح العام الماضي بأنه كان هناك تجهيزات خاصة بالبنك المركزي لإصدار 20 جنيها بلاستيكية مثلما تم إصدار الـ10 جنيهات.

وأضاف فاروق، في تصريحاته آنذاك، أنه إلى الآن لم يتم الإعلان من جانب البنك المركزي عن إصدار تلك العملة البلاستيكية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها دول العالم.

مزايا النقود البلاستيكية

وتتميز النقود البلاستيكية، بعمر افتراضي أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر العملات الأخرى الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وصديقة للبيئة، ويصعب تزييفها أو والتزوير.