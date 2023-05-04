إسبانيا تشارك في دورة سينمائية بعنوان «المدن» بالإسكندرية 

أعلنت سفارة إسبانيا بالقاهرة، الانضمام إلى عدد من البعثات الدبلوماسية الأوروبية في مصر؛ من أجل المشاركة في الاحتفالات القائمة بمناسبة شهر الاتحاد الأوروبي لعام 2023 وذلك من خلال دورة سينمائية بعنوان «المدن»، والتي تستمر حتى 20 مايو الجاري.

عروض سينمائية تحث على التأمل في العلاقة بين الريف والحضر

وذكرت سفارة إسبانيا، في بيان أصدرته، اليوم، أن برنامج الدورة يتكون من عروض سينمائية تحث على التأمل في العلاقة بين الريف والحضر وكذلك الحياة في المدن بشكل عام، مشيرة إلى أنه سيتم عرض 10 أفلام من 8 بلدان أوروبية على مدار أسبوعين في عدد من المراكز الثقافية المنتمية للبلاد المشاركة: ألمانيا، النمسا، بلغاريا، جمهورية التشيك، سلوفينيا، إسبانيا، فرنسا وإيطاليا.

فيلم «أيضا المطر» حاصل على 3 جوائز «جويا»

وأشار البيان، إلى أنه سيتم عرض فيلمين من إسبانيا: الأول بعنوان «أيضا المطر» (حاصل على 3 جوائزجويا، المقدمة من الأكاديمية الإسبانية لفنون وعلوم السينما) للمخرج إيثيار بوياين، ويحكي عن قصة مستوحاة من أحداث «حروب كوتشابامبا من أجل الماء» التي وقعت في بوليفيا في أثناء عملية خصخصة شركة إمدادات المياه التابعة للبلدية وبيعها لشركة متعددة الجنسيات، الأمر الذي أحدث استياء واضطرابات بين السكان.

كما سيتم عرض فيلم «بلاثيدو» للمخرج لويس جارثيا بيرلانجا (الفيلم الذي ترشح للفوز بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية عام 1961)، الذي يحكي عن المغامرات والعثرات التي قابلها بطل الفيلم «بلاثيدو» في ليلة من ليالي رأس السنة.