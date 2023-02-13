سفارة إسبانيا تنظم ورشة لتعزيز العلاقات بين علماء «المصريات» في القاهرة ومدريد

تنظم سفارة إسبانيا في مصر، ورشة عمل بعنوان «طرق فعّالة لترويج التراث الثقافي: تطبيق طرق التسويق والأعمال التجارية في مجال إدارة التراث الثقافي»، وذلك في خلال الفترة ما بين 13 و15 فبراير 2023.

تعزيز العلاقات بين علماء المصريات من مصر وإسبانيا

وذكر بيان أصدرَته السفارة الإسبانية، اليوم الاثنين، أنَّ ورشة العمل هدفها إلى دعم وتعزيز العلاقات بين علماء المصريات من مصر وإسبانيا، من خلال التعاون مع كل من مركز تسجيل الآثار المصرية التابع المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار المصرية، وجامعة كومبلتنسي بمدريد.

حضر افتتاح الحدث سفير إسبانيا في مصر، ألبارو إيرانثو، وحاضر به كلا من الدكتور خوسيه رامون بيريث أثينو والدكتور هشام الليثي -المديران المشاركان للبعثة الأثرية العاملة بمشروع المسح الأثري للجرافيتي الموجود بمنطقة وادي الخبيئة الملكية سي 2- والدكتورة فيرونيكا بوي، مديرة ثقافية وخبيرة في تسويق وتطوير الأعمال.

التدريب على ترويج التراث الثقافي

وأشار البيان، إلى أن الورشة تتضمن على مدار يومين، تدريب العلماء السابق ذكرهم جمهور الحاضرين على التقنيات المختلفة المتعلقة بإدارة وترويج التراث الثقافي.

جدير بالذكر أنَّ مشروع المسح الأثري للجرافيتي الموجود في منطقة جنوب الدير البحري بالبر الغربي بمدينة الأقصر، هو مشروع تنقيب أثري بهذه المنطقة الجبلية ينفذه فريق علمي بإدارة جامعة كومبلتنسي بمدريد ومركز تسجيل الآثار المصرية التابع لوزارة السياحة والآثار المصرية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار.