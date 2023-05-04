حقيقة إعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة.. «التضامن» توضح

ردت وزارة التضامن الاجتماعي، على إعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة، بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي، قرار إعفائهن من تأدية الخدمة العامة، محددة أيضًا مدة الخدمة العامة وعدد الحاصلات عليها في مختلف المديريات بالأرقام والإحصائيات الرسمية.

هل تم إعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة؟

ونفت وزارة التضامن الاجتماعي، إعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة، بحسب بيان رسمي للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مؤكدة أنه لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن، واستمرار تأدية الخدمة العامة للشباب من الجنسين سواء خريجي الجامعات أو المعاهد العليا باعتبارها واجب وطني.

تأتي تأدية الخدمة العامة وفق القانون رقم 76 لسنة 1973، إذ يعد تحديد الموقف من الخدمة العامة- سواء بالتأدية أو الإعفاء- من مسوغات تعيين الخريجين، باستثناء المؤهلات التي لها تكليف من وزارة الصحة، بحسب ما جاء في بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

مدة تأدية الخدمة العامة

وتكون مدة الخدمة العامة نحو 12 شهرًا كي يحصل الشخص في النهاية على الشهادة، وتتضمن مجالات التكليف فى الجهاز الإداري للدولة عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبلغ عدد المكلفين على مستوى المديريات 169.537 مكلف / مكلفة موزعين على الجهات والهيئات الإدارية والوزارات المختلفة.

يجري توزيع المكلفين على الجهات الإدارية للدولة والجهات الشريكة، مثل العدل والبنوك والتموين والتأمينات والصحة والتربية والتعليم والمدارس وقصور الثقافة والنيابة العامة، والمجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة.

وفي نهاية بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قال إنه في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للآتي:

- الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

- الابلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851).

- الإبلاغ عن أي شائعات عبر البريد الإلكتروني «rumors@idsc.net.eg».