ما حالات الإعفاء من الخدمة العامة للإناث؟.. «التضامن» توضح

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، حالات الإعفاء من الخدمة العامة للإناث والذكور، مشيرة إلى أن الخدمة العامة ليست إجبارية لكنها واجب وطني يؤديه الشباب من الجنسين خريجي الجامعات والمعاهد العليا.

الخدمة العامة ليست إجبارية

وفيما يتعلق بحالات الإعفاء من الخدمة العامة للإناث أوضحت «التضامن» على موقعها الرسمي أن الخدمة العامة ليست إجبارية، ولكن مطالب الخريج عند تعيينه تحديد موقفه من الخدمة العامة سواء بالتأدية أو الإعفاء باعتبارها من مسوغات التعيين، لذا لا توجد حالات لإعفاء الإناث من الخدمة العامة.

مجالات الخدمة العامة

ولفتت التضامن إلى أن الخدمة العامة تكون لمدة عام في أحد المجالات ذات الطابع القومي، والتي تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة مثل:

محو الأمية.

تنظيم الأسرة.

مبادرات وزارة التضامن «حياة كريمة، برنامج وعي، برنامج فرصة، تنمية المجتمعات، الأسر المنتجة، خدمات تعليمية، خدمات طفولة».

- توزيع المكلفين على الجهات الإدارية للدولة والجهات الشريكة.

- العدل.

- البنوك.

- التموين.

- التأمينات.

- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لسد العجز الوظيفي به والارتقاء بمنظومة العمل.

وأشارت «التضامن» إلى أنه لا يوجد أي رسوم للاشتراك في الخدمة العامة، موضحة أن جميع النماذج والشهادات الخاصة بالخدمة العامــة مجانا، لافتة إلى أنه يجرى التكليف خـلال دفعتين سنويا لخريجي الجامعات دور أول ودور ثانـي يصدر بها قرار من وزارة التضامن الاجتماعي.