تخريج 11527 مكلفة واعتماد توزيع الدفعات الجديدة ضمن الخدمة العامة بالبحيرة

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماع اللجنه المحلية للخدمة العامة، اليوم، وجرى خلال الاجتماع عرض موقف المكلفات حسب الأفواج والمجالات بعدد 8081 مكلفة.

اعتماد الدفعة 93 في الخدمة العامة

كما جرى اعتماد توزيع الدفعة 93، وعددهن 4150 مكلفة والدفعة 94 بعدد 607 مكلفة، واعتماد تخرج مكلفي الخدمة العامة للفوج 92 والأفواج السابقة، وعددهن 11527 مكلفة.

عرض القرار الوزاري للخدمة العامة

وتضمن الاجتماع، عرض القرار الوزاري رقم 293 لسنة 2019 للدفعة 93 على المجالات الآتية «تكافل وكرامة، جهاز حماية المستهلك، النيابة، تأمينات، أطفال بلا مأوي، رعاية أيتام، أسر بديلة، رعاية مسنين، مبادرة شبابنا يخدم بلدنا، بنك ناصر، محو أمية، خدمات تعليمية، تنمية مجتمع، خدمات طفولة، اثنين كفاية، لا أمية مع تكافل»

ويضم القرار الوزاري رقم 505 لسنة 2019 للدفعة 94 على المجالات الآتية «تكافل وكرامة ـ الجهاز الاداري للدولة - خدمات طفولة ـ محو امية ـ اسر منتجة - تامينات - نيابة -رعاية ايتام - رعاية مسنين - خدمات تعليمية - تعداد»

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة خلال الاجتماع على أهمية الدور الذي يقوم به مكلفي الخدمة العامة في خدمة الوطن، مؤكدا على ضرورة توزيع المكلفات حاملي المؤهلات التربوية علي المدارس، والعمل على تحفيز وترغيب حاملي المؤهلات.