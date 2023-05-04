تفاصيل حادث الوادي الجديد.. صرف تعويضات 100 ألف جنيه لكل أسرة متوفي

تسيطر حالة من الحزن بين أهالي محافظة الوادي الجديد، بعد وقوع حادث تسبب في مصرع 17 شخصا وإصابة 29 آخرين، جراء تصادم أتوبيس تابع لشركة الصعيد للنقل وشاحنة نقل ثقيل، وتعد تفاصيل حادث الوادي الجديد مروعة، حيث كان الأتوبيس قادم من مركز الداخلة وفي طريقة إلى محافظة القاهرة.

تفاصيل حادث الوادي الجديد

تلقت غرفة عمليات النجدة تفاصيل حادث الوادي الجديد من خلال بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري مروع وسقوط ضحايا بمحافظة الوادي الجديد.

وتبين أن تفاصيل حادث الوادي الجديد، هو وقوع تصادم أتوبيس نقل ركاب بسيارة نقل ثقيل على طريق الخارجة أسيوط، وذلك بالقرب من منطقة النقب التابعة لمحافظة الوادي الجديد، وبحسب بيان وزارة الصحة فإن الحادث نتج عنه سقوط 17 شخصا مصرعهم بينما أصيب 29 آخرين.

17 وفاة و29 مصابا في حادث طريق الخارجة – أسيوط

ووفقاً لبيان وزارة الصحة والسكان حول تفاصيل حادث الوادي الجديد، فإنه تم الدفع بـ26 سيارة إسعاف، لنجدة مصابي الحادث التصادم، الذي وقع صباح اليوم الخميس، بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق «الخارجة – أسيوط»، حيث أن الحادث أسفر عن وفاة 17 راكبا، وإصابة 29 آخرين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان بأسيوط.

تعويض ضحايا حادث أتوبيس الوادي الجديد

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، أن المديرية تلقت تفاصيل حادث الوادي الجديد وقامت بتنفيذ تعليمات وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف تعويضات قدرها 100 ألف جنيه لكل أسرة متوفى بحادث تصادم أتوبيس في سيارة نقل ثقيل وذلك طبقاً لمدة البقاء في المستشفى، ونسبة العجز حال حدوث عجز، مؤكداً انه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء ومحافظ الوادي الجديد بسرعة صرف التعويضات أول الأسبوع القادم، كما قامت المديرية بالتنسيق مع جمعيات الهلال الأحمر المصري والجمعية الشرعية وبنك الطعام المصري والجمعية الخيرية ببولاق والجمعية الخيرية بالخارجة وجمعية البيئة بحي معاذ وغيرها من الجمعيات المحلية، للتعاون في نقل أسر المصابين، وتقديم المساعدات السريعة للأسر، وتوفير الكساء المصابين، والأغذية لأسرهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر المتوفين والمصابين.