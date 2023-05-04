وزير الزراعة ينعي مسؤولا بالخدمات البيطرية توفى في حادث أتوبيس الوادي الجديد

نعى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ببالغ الحزن والأسى وفاة الطبيب بيطري محمد إسماعيل، بالإدارة العامة للتفتيش على المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، والذي وافته المنية في حادث انقلاب أتوبيس على طريق أسيوط الخارجة صباح اليوم، خلال توجه في مهمة عمل رسمية للتفتيش على اللحوم في محافظة الوادي الجديد.

وذكرت الوزارة في بيان قبل قليل، أنّ الحادث أسفر أيضا عن إصابة الدكتور طارق عبدالمنعم، مدير عام المجازر، والدكتور سيد بلال بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ونقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

ووجه وزير الزراعة كل الدعم لأسرة الفقيد، متمنيا لهم الصبر على مصابهم الأليم، داعيا المولى أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، وتوجيه الدعم للزميلين الكريمين المصابين متمنيا لهما الشفاء العاجل.