تفاصيل حادث الوادي الجديد.. مصرع 14 شخصا بميكروباص دهستهم «نقل ثقيل»

لقي جميع ركاب سيارة ميكروباص مصرعهم في حادث الوادي الجديد اليوم الثلاثاء، إثر وقوع تصادم بين سيارة نقل ثقيل مع سيارة ميكروباص، على طريق«أبو منقار – غرب الموهوب»، الواصل بين مركزي الداخلة والفرافرة، وتبين وفاة جميع من كانوا بسيارة الميكروباص وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل حادث الوادي الجديد

تلقى اللواء محمود أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، من مدير المباحث الجنائية، تفاصيل حادث الوادي الجديد، بعد تصادم سيارتين على طريق «أبو منقار – غرب الموهوب».

هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ومباحث الوادي الجديد إلى المكان، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص في سيارة نقل ثقيل بمنطقة الكيلو 130 بطريق «أبو منقار – غرب الموهوب».

نقل جثامين حادث الواحد الجديد إلى مستشفى الداخلة

جرى نقل الجثامين إلى مستشفى الداخلة العام، وتبين مصرع 14 شخصًا من بينهم 9 جثث تم التعرف على هويتهم و5 جثث أخرى لم يتم التعرف عليها.

تم نقل جميع الجثث لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالحادث، فيما تواصل أجهزة المرور والوحدات المحلية في رفع آثار الحادث.