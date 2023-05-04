المشاركون في «منتدى الحوار الوطني» بوزارة الشباب: ضرورة لمناقشة قضايا المجتمع

واصلت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، استعراض أبرز آراء المشاركين بــ«مُنتدي الحوار الوطني الثاني للشباب» في مرحلته الأولى، حيث يحمل المنتدى في نسخته الثانية شعار «فيمَ يفكر الشباب٠٠ حوار من الشباب للشباب»، وينفذ داخل 283 مركز شباب على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، لتعزيز بناء جسور من التواصل بين الشباب وصناع ومتخذي القرار في قراءة الواقع وإعادة فهم عصري للتعامل مع المتغيرات والتحديات وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.

ومن بين هذه الآراء، قال الدكتور عبدالله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، الحوار الوطني للشباب مسار مستدام لزيادة المشاركة الشبابية في بناء الدولة وتطورها تولي القيادة السياسية اهتماما استثنائيا بالشباب حيث تحرص على الاستثمار فيهم وتفعيل دورهم في مسيرة التنمية، ومن هنا جاء الحوار الوطني للشباب فاعلًا وشاملًا ومستدامًا، ومحطة مهمة للاستماع لآراء الشباب وتصوراتهم ليكونوا أكثر إسهاما ومشاركة في مجريات صنع المستقبل.

بينما أكد أحمد محمود، رئيس برلمان شباب مصر، أن الحوار الوطني للشباب بوزارة الشباب والرياضة ضرورة ملحة لمناقشة القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتربوية وغيرها، وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته وتشجيع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام والمشاركة في الحوار الوطني.