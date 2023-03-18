انطلاق منتدى الحوار الوطني لشباب البرلمان بالقليوبية

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، أولى فعاليات ملتقى الحوار الوطني لبرلمان الشباب تحت شعار «فيما يفكر الشباب» بمركز شباب كفر عابد التابع لإدارة طوخ.

حاضر في الملقتى محمود نجيب مدرب من وزارة الشباب والرياضة، وتناول منتدي الحوار الوطني للشباب ثلاثة محاور رئيسية: السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، ومن خلالها يتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل

منتدى الحوار الوطني للشباب

بدأ الحوار بتعريف بالنسخة الثانية لمنتدى الحوار الوطني للشباب والذي يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقري والمدن بالمحافظة تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فعاليات المنتدي، الفرق بين منتدى الحوار الوطني للشباب والحوار الوطني.

محاور منتدى الحوار الوطني

كما تناول نبذة عن النسخة الأولى من المنتدى التي تم تنفيذها في 2016 التعريف بمحاور المنتدى السياسي والاقتصادي والمجتمعي والقضايا التي تندرج تحت كل محور ، ثم قام المدرب بتقسيم المشاركين الي مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحور الاقتصادي والمشكلات التي يراها الشباب ودورهم أو وجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات.

أوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المنتدى يتناول الحوار الوطني للشباب ثلاثة محاور رئيسية، هي المحور السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار، وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

تتم فعاليات المنتدى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية ، وعماد لطفي مدير إدارة شباب طوخ.