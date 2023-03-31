جلسة نقاشية ضمن منتدى الحوار الوطني بقرية «كوم الضبع» في محافظة قنا

تابع الدكتور حازم عمر نائب المحافظ فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية بقرية كوم الضبع داخل مركز نقادة، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «فيم يفكر الشباب؟.. الحوار من الشباب للشباب» بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور محمد محمود رئيس برلمان شباب مصر، وماجد ميخائيل رئيس الهيئة البرلمانية بمحافظة قنا ومجموعة من أعضاء برلمان شباب مصر.

وحاضر في فعاليات منتدى الحوار الوطني محمود ياسين الكادر البرلماني بوزارة الشباب والرياضة، وأوضح «ياسين» أن المنتدى يتناول ثلاثة محاور رئيسية (السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي) ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب خلال يومي 29-30 من شهر مارس ، واكد ان الحوار خلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار خلال الجلسة وورش العمل.

جلسة نقاشية بحضور نائب محافظ قنا

وفي نهاية الورشة تم عمل جلسة نقاشية بحضور نائب محافظ قنا، وقدم الترحيب بالحضور رئيس الهيئة البرلمانية بمحافظة قنا ماجد ميخائيل، وأكد أن الحوار يلقي أهمية كبيرة للدولة والشباب، واستهل محمد محمود رئيس برلمان شباب مصر حديثه بنقل تحيات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للشباب، وأن أهمية الحوار الوطني تأتي في دور كبير خاصةً، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رحب باقتراح بإشراف القضاء علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ليأخذ الكلمة في الأخير نائب محافظ قنا وأكد أنه سعيد بالجمع الشبابي والذي يعكس أهمية المنتدى الحوار الوطني لدى الشباب.

الرئيس يهتم بدمج في منظومة العمل الوطني

وأضاف «عمر» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي اهتماما كبيرا بالشباب ودمجهم فى منظومة العمل الوطني وتمكينهم فى جميع المجالات، وإطلاق عدد من المبادرات والتوجيهات لدعم الشباب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا.