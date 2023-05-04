محمد فايز فرحات: إعلان الجداول الزمنية لجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني خلال أيام

أكد محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، أن الحوار الوطنى نجح فى خلق حالة حراك سياسى انعكس على حجم المشاركة الكبيرة والحضور اللافت لمختلف التيارات والقيادات الحزبية.

عضو «مجلس الأمناء»: «الحوار» وُلد في وقت خالٍ من الأزمات السياسية لتطوير النموذج المصري للإصلاح

وقال فى حواره لـ«الوطن» إن الهدف من الجلسة الافتتاحية كان تدشين وإعلان بدء الجلسات الفعلية للحوار الوطنى، بعد الانتهاء من مراحل الإعداد المختلفة التى قام بها مجلس الأمناء، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن جداول زمنية تتضمن خطة عمل جلسات اللجان الفرعية، وأكد أن الحوار الوطنى أحدث حالة من الحراك السياسى.. وإلى نص الحوار:

علنية الجلسة الافتتاحية ومناقشات اللجان تؤكد الشفافية والأحزاب ليست الفاعل الوحيد فى المناقشات والمقترحات

كيف تقيم الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى؟

- الجلسة الأولى أو الجلسة الافتتاحية كان الهدف الرئيسى منها هو التدشين أو الإعلان عن الجلسات الفعلية للحوار الوطنى كما هو معروف، وهناك 19 لجنة ستناقش قضايا مختلفة فى المحاور الثلاثة «السياسى والاقتصادى والمجتمعى»، ولم تكن الجلسة جزءاً من الجلسات النقاشية، بل هى جلسة عامة الهدف الرئيسى منها هو التأكيد على بدء فعاليات الحوار الوطنى بعد انتهاء المراحل التجهيزية أو مراحل الإعداد المختلفة التى قام بها مجلس الأمناء خلال الفترة الماضية، ويجب الإشارة إلى أن الحوار الوطنى ولد فى وقت لا توجد فيه أزمات سياسية، لكنه جاء وفقاً لتصور القيادة السياسية لتطوير النموذج المصرى للإصلاح السياسى، وبدافع من هذا التصور.

كيف تصف المشاركة الواسعة التى رأيناها من الأحزاب؟

- لا شك أن الحوار الوطنى أحدث حالة من الحراك السياسى، وظهر هذا جلياً فى مشاركة الأحزاب المختلفة وكافة التيارات السياسية، كما أن واحداً من أهداف الحوار الوطنى هو تفعيل دور هذه الأحزاب، وتوفير فرصة كبيرة للمشاركة فى الحياة السياسية، ودور الحوار الوطنى لم يقتصر على الأحزاب فقط ولا تعد الفاعل الوحيد، إذ أصبح هناك فاعلون آخرون بجانب الأحزاب مثل المجتمع المدنى والنقابات.

ماذا ننتظر من الحوار الوطنى خلال الفترة المقبلة؟

- انطلاق الحوار الوطنى سيكون وفقاً لخريطة طريق واضحة، ووفقاً لتصورات محددة وأجندة تفصيلية، وكذلك اللجان المختلفة، ولأنه لا توجد خبرة مماثلة للحوار الوطنى الحالى فى تاريخ مصر، بالتالى لم تكن هناك مرجعية محددة أو نموذج أو مثال يمكن الرجوع إليه فى العمل السياسى، وكانت هذه مهمة أساسية لمجلس الأمناء منذ الإعلان عن الحوار فى حفل إفطار الأسرة المصرية، والذى جعل التجهيزات والترتيبات تأخذ ذلك الوقت.

ما خطة عمل مجلس الأمناء لتنسيق جلسات اللجان الفرعية خلال الفترة المقبلة؟

- تنسيق العمل خلال الفترة المقبلة واحدة من الخطوات الهامة جداً حتى نضمن سير الجلسات فى إطار محدد، لذلك سوف يكون هناك جداول معلنة تتضمن مواعيد الجلسات خلال أيام الأسبوع، بما يتماشى مع شكل الجلسات المُعلن عنه سابقاً، وجلسات نقاش اللجان الفرعية سوف تنعقد بالتوازى، وكل محور مخصص له يوم منفصل عن المحور الأخر، بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع، وسوف تضمن الجداول الزمنية مواعيد انعقاد اللجان والقضايا التى سوف يتم البدء بها فى كل لجنة.

دور الإعلام

الإعلام له دور فى الحوار الوطنى، فهو الوسيلة التى تصل بين الحوار والمواطنين، لذلك كان وجود وسائل الإعلام فى الجلسة الافتتاحية فى غاية الأهمية، ليدل على شفافية الحوار، وباقى الجلسات فإن القاعدة تنص على أن الجلسات علنية، ولكن كل هذه الأمور لوجيستية يتم الإعلان عنها قبل الجلسات بوقت كاف.