ضياء رشوان: لا خطوط حمراء في الحوار الوطني سوى الدستور والقانون

قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه لا توجد خطوط حمراء في الحوار الوطني، سوى الدستور والقانون، مؤكدا عدم مشاركة كل من مارس العنف أو حرض عليه.

الحوار الوطني

وأكد المنسق العام للحوار الوطني في تصريح لـ«الوطن» أنه لا توجد قوى سياسية ولا نقابية أو تيار شبابي لم يشارك في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الحوار ربما يستغرق أسابيع أو ربما شهور.

جلسات الحوار الوطني

وأضاف «رشوان» أن جميع جلسات الحوار الوطني ستكون علنية، ولن تكون هناك جلسة واحدة سرية، مشيرا إلى أن جميع وسائل الإعلام مدعوة للحضور، مضيفاً أن الحوار جديد ويستحق الصبر: «أرجوكم شاركونا، راقبونا، واصبروا، ستشعرون خطوة بخطوة بايجابيات هذا الحوار».