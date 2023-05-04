محمد فايز فرحات: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني قدمت الكثير من التطمينات للقوى السياسية

قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن عملية تجهيز خروج الحوار كانت مركزة في مجلس الأمناء وهم 19 عضوًا، إضافة لمنسق الحوار ورئيس الأمانة الفنية، وبالتالي هم 21 عضوا.

فرحات: هناك تشوق للإعلان عن بدء جلسات الحوار

وأضاف خلال لقاء خاص مع قناة «إكسترا نيوز»، أن تركيزهم في الشهور السابقة كان على عملية التجيهز، وكان هناك تشوق للإعلان عن بدء جلسات الحوار من خلال هذه الجلسة الافتتاحية.

وتابع: «كان لدينا تشوق كبير، وكيف سيتلقى المجتمع والقوى السياسة، موضحا أن الجلسة الافتتاحية كانت مشهدا ملهما ولها الكثير من الدلالات والتطمينات على كل المستويات، فهو تطمين جديد من القوى السياسية في الكلمة التي وجهت بالجلسة».

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن كلمة الرئيس السيسي، في الجلسة الافتتاحية هي دعم سياسي قوي وواضح ومباشر من الرئيس لهذا الحوار، وانتظار لمخرجاته، وبالتالي كان أول تأكيد جديد من جانب الرئيس بأهمية الحوار.