مصنع حوا لمحركات النقل الخفيف: نوفر 200 مليون دولار سنويا من الفاتورة الاستيرادية

قال ياسر سلومة، المدير التنفيذي لمصنع حوا لتصنيع المحركات بقليوب والسادات، إن انطلاقة المصنع الجديدة جاءت ضمن الشراكة مع مبادرة ابدأ، والتي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصانعها في احتفالية عيد العمال، مشيرا أن مصنع المحركات الجديد هو الرائد في صناعة محرك البنزين لوسائل النقل الخفيفة، مثل الموتوسيكل والتروسيكل والدراجات، وذلك على مستوى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وبدعم من المبادرة الرئاسية «ابدأ»، لدعم الصناعة.

وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، بدأ المصنع في إنتاج ما يقرب من 85% من منتجات المصنع محليا، وذلك بعد اتفاقية مع الشريك الصيني لنقل التجربة التكنولوجية في الصناعة بالكهرباء والصديقة للبيئة للمهندسين والفنيين بمصنع حوا منذ عام 2016.

تصنيع نحو 75% من منتجات المصنع محليا

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن المصنع بدعم رئيس الجمهورية وتوجيهاته ومساعدة مبادرة «ابدأ» الرئاسية للنهوض بالصناعة المصرية، استطاع تصنيع نحو 75% من منتجات المصنع محليا، لافتا إلى الاتفاق مع الشريك الصيني بنقل التكنولوجيا الأجنبية منذ عام 2016، لتوريد المعدات والآلات اللازمة للمشروع، ونقل التكنولوجيا الصناعية وفق جدول زمني، لتدريب المهندسين والفنيين المصريين لتمكينهم من إدارة المشروع بشكل كامل باعتماد ذاتي، مشيرا إلى أنه تم نقل التكنولوجيا الصناعية إلى أكثر من 75 مهندسا ونحو 200 فني يعملون في جميع أقسام مصنع حوا.

وتابع أن المصنع له معارض للبيع وعدة فروع مثل «مصنع الألمونيوم، مصنع التنكات، الشاسيهات والدهانات، مصنع الجاكمانات والتروس ومصنع المكونات المساعدة»، لافتا إلى أن مراحل التصنيع تتضمن مرحلة تصنيع الشاسيه والدهانات، ومرحلة تصنيع التنك والدهانات، ومرحلة تصنيع البلاستيك والدهانات، وتصنيع التروس ومعالجتها، ومصنع تصنيع المكونات المساعدة، ثم تجميع كافة المراحل السابقة على خطوة الإنتاج لتحقيق المنتج النهائي من موتوسيكلات ودراجات وتروسيكلات واسكوترات، وذلك تحت رعاية مجلس إدارة المصنع، برئاسة عبادة إبراهيم وشقيقه طارق إبراهيم محمود، لافتا إلى بلوغ نسبة المكون المحلي حوالي 30% من المنتج، ويوفر 58 مليون دولار سنويا من الفاتورة الاستيرادية.

مجمع صناعي ضخم بمدينة السادات

فيما قال وائل صبحي، مدير الإدارة الهندسية للمصانع، إنه تم إنشاء مجمع صناعي على مساحة ما يقرب من 270 ألف متر بمدينة السادات، بجانب مجموعة مصانع تابعة للمجموعة لتصنيع وسائل النقل الخفيفة بنفس المنطقة، بإجمالي استثمار يصل حوالي 2.7 مليار جنيه بنسبة تصنيع محلية تصل 75%، مشيرا إلى توفير نحو 1500 فرصة عمل، ويوفر حوالي 200 مليون دولار من الفاتورة الاستيرادية، بسرعة محركات متنوعة تصل 150 وحتى 250 سي سي، كما أن للمصنع نحو 11 خطا للإنتاج، لافتا إلى وجود عدة أفرع ومعارض بجانب الفرع الرئيسي في مدينة قليوب.

وأضاف مدير الإدارة الهندسية للمصانع، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المصنع الجديد بصدد توسعة لمصنع المحركات على مساحة ما يقرب من 16 ألف متر بتكلفة تصل حوالي 330 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية تبلغ 20 ألف محرك شهريا، ومستهدف تصدير نحو 30% من الإنتاج خلال العام الأول، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المصنع طارق إبراهيم محمود الذي يجد لكل المشكلات حلولا ولديه القدرة على اتخاذ القرارات المثلى سريعا لعدم عرقلة المشروع، لافتا إلى بلوغ نسبة المكون المحلي حوالي 30% من المنتج، وقيمة توفير تصل 58 مليون دولار سنويا من الفاتورة الاستيرادية.