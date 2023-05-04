مدير «التصنيع» لمصانع حوا: نخطط للوصول بالمكون المحلي إلى 100% في إنتاج المركبات الخفيفة

أكد المهندس عماد محمد بطاح، مدير التصنيع المحلى لمجموعة مصانع حوا للنقل الخفيف «حوا إخوان» فى قليوب بمحافظة القليوبية والمشرف على مجمعات المصانع فى السادات، أن المجموعة تسعى لتوطين صناعة مركبات الموتوسيكل والتروسيكل وغيرها من منتجات النقل الخفيف فى مصر والوصول بالمكون التصنيعى المحلى إلى نسبة 100%.. وإلى نص الحوار:

عماد بطاح: نسعى لتحقيق المعادلة الصعبة «فرص عمل وتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد»

الطاقة الإنتاجية لمصنع السادات ستصل 11.4 مليون وحدة سنوياً

الشركة سوف تتجه إلى التصدير لدول الشرق الأوسط وأفريقيا لأنها أكثر الدول استيراداً لهذه المنتجات والمكونات بعد سد احتياجات السوق المحلية من وسائل النقل الخفيف ومكوناتها بنسبة إنتاج تصل إلى 30% مع إضافة خطوط إنتاج فى المصانع الجديدة بالسادات خلال السنوات المقبلة لتصنيع الأسرّة الطبية الثابتة والمتحركة والكراسى المتحركة.

التصدير

ما الخطط المستقبلية للمجموعة؟

- الخطة المستقبلية للمجموعة تقوم على الوصول بنسبة تصنيع إجمالية لمكونات المركبة بالكامل تصل إلى من 95% إلى 100% فى كافة مصانع المجموعة والتى تنتج كافة مكونات المركبة من الجنوط وال تانك والمقود وغيرها من المكونات، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً العمل على توفير منتج محلى فى مجال السوست والمساعدين لتقليل الاستيراد منها وهو أحد المكونات التى تسعى المجموعة لإدخالها ضمن منظومة الإنتاج بعد الوصل لإنشاء مصنع لإنتاج المحرك بنسبة مكون تصل إلى 85% خلال الشهور المقبلة وتتركز الخطط المستقبلية لإنشاء أول محرك خلال الفترة المقبلة لأول محرك صُنع فى مصر حيث تملك المجموعة 12 مصنعاً حالياً لإنتاج التانك والجسم والكشافات الأمامية والخلفية والجنوط والألومنيوم المستخدم فى المركبات وآلات الجر وغيرها من المكونات وصولاً للمحرك الذى انطلق إنتاجه فى مصنع السادات بحضور الرئيس فى عيد العمال.

كيف استفادت المجموعة من التسهيلات المقدمة للصناعة؟

- استفدنا بالطبع من توفير مناخ الأمن والأمان، والتسهيلات التى تقدمها الدولة للصناعة ساهمت بشكل كبير فى هذا الإنجار الكبير وحلت الكثير من مشكلات البيروقراطية وغيرها من المشكلات الروتينية التى تلاشت حالياً بدخول مبادرة «ابدأ» كشريك وطنى مع المجموعة والشراكة الصينية، كل المشكلات يتم حلها فى وقت قياسى للوصول بفائض إنتاج مستهدف 30% خلال الفترة المقبلة للتصدير لأفريقيا والشرق الأوسط وتوطين الصناعة فى مصر.

تحقيق أهداف توفير فرص عمل وتوطين الصناعات الحديثة

وماذا عن الشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»؟

- نسعى من خلال هذه الشراكة إلى حل المعادلة الصعبة فى الصناعة وهى تحقيق أهداف توفير فرص عمل وتوطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الـ4 المقبلة، مشيراً إلى أن المبادرة تعمل على ضم المشروعات الكبرى ودعم الصناعات والبحث والتطوير والتدريب من خلال «شركة ابدأ» لتنمية المشروعات التى تعد الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية.

والمبادرة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وهو ما حدث مع مجموعة مصانع حوا بالعمل على تقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة وتشييد المصانع الجديدة فى مصر كما تتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والالتزامات الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار فى المجال الصناعى.

ماذا عن خطط تصنيع أول محرك مصرى لوسائل النقل الخفيف؟

- بعد إنشاء أول مصنع متخصص فى إنتاج محركات وسائل النقل الخفيف الموتوسيكلات والتروسيكل من المخطط أن تصل الطاقة الإنتاجية له إلى 11.4 مليون وحدة سنوياً خلال الخطط المستقبلية والسنوات القادمة حيث بدأت المرحلة الأولى للمشروع فى مدينة السادات على مساحة 16 ألف متر، وشهد باكورة تشغيله الرئيس السيسى، ويعد الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط لتصنيع تلك النوعية من المحركات وسوف يرفع نسبة المكوّن المحلى فى وسائل النقل الخفيف التى تنتجها الشركة من 60% إلى 85% خلال 8 أشهر ومستهدف التوسع فى نقل عملية تصنيع المكوّنات إلى المصانع الجديدة المزمع إقامتها ضمن المجمع الجديد بالسادات على مساحات تقترب من 320 متراً لتكون امتداداً لمصانع قليوب للمساهمة فى تعميق التصنيع المحلى مما يوفر للمجموعة نحو 300 مليون دولار كانت تستورد بها هذا المنتج.

وماذا عن خطط التوسع فى المكون المحلى؟

- أوضح أن المجموعة تخطط للتوسع فى المكون المحلى فى كل مراحل التصنيع إلى ما يقرب من 95% حيث تصل النسبة حالياً إلى 60% من مكونات وسائل النقل الخفيف بالاعتماد على خامات ومستلزمات إنتاج محلية بنسبة 100%، كما تغطّى أغلب احتياجات السوق من قطع الغيار بأكثر من 400 منتج.

نود التعرف على نشاط مجموعة «حوا إخوان» بشكل عام؟

- شركة «حوا إخوان» تأسست عام 1990 وتمتلك مجمع مصانع كبيراً فى قليوب يصل إلى 11 مصنعاً فى نطاق محافظة القليوبية وكانت تعتمد على استيراد وسائل النقل الخفيف كالموتوسيكلات حتى عام 2011 ثم اتجهت فيما بعد إلى التصنيع المحلى كما كانت تعمل الشركة وكيلاً لشركة دايون الصينية.

كما تُصنّع الشركة أغلب الدراجات الهوائية للأطفال والشباب، بمقاسات 12 و16 و20 و24 و26 بوصة وجميع مكوناتها ومستلزماتها لمعظم الماركات المنتشرة بالأسواق.